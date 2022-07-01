مصر تشارك في جلسة مخصصة للحائزين على جوائز" Scroll of Honor" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عُقدت جلسة مخصصة للحائزين على جوائز Scroll of Honor التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف تبادل الخبرات، وضم المتحدثون ممثلين من مصر وماليزيا وإستونيا وشيلي، ليناقشوا مشروعاتهم المختلفة.


وقد حصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية على جائزة Scroll of Honor لعام 2021 لدورها في توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمن وبأسعار مناسبة في مصر، وتعزيز التماسك الاجتماعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك على هامش مشاركة مصر، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي "WUF11"، في دورته الحادية عشرة تحت عنوان "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل"، والمقام بمدينة (كاتوفيتشي)، بدولة بولندا.

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