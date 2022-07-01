التضخم في منطقة اليورو يسجل رقمًا قياسيًا في يونيو

بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي جديد في يونيو قبل أول زيادة للبنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة منذ 11 عامًا، وجاء معدل التضخم الرئيسي عند 8.6% على أساس سنوي في يونيو، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي Eurostat الجمعة 1 يوليو تموز.

وتجاوز ذلك التوقعات البالغة 8.4%، حيث بلغ معدل التصخم 8.1% في مايو، مما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو.

وفاجأت ألمانيا الكثيرين في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أبلغت عن انخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم على أساس شهري، وقال الخبراء إن هذا يعود إلى الدعم الحكومي الجديد لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكن كل من فرنسا وإسبانيا شهدتا أرقامًا قياسية جديدة للتضخم في يونيو، حيث تجاوز الأخير عتبة 10% للمرة الأولى منذ عام 1985.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمعالجة ارتفاع الأسعار، في أواخر يوليو للإعلان عن زيادة أسعار الفائدة.