البورصة اليابانية تغلق عند أدنى مستوي في أسبوعين

انخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة ليغلق عند أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، مقتفيًا أثر خسائر وول ستريت خلال الليل، حيث شعر المستثمرون بالقلق من التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط نيكي 1.73% إلى 25935.62 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 20 يونيو حزيران، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في وقت سابق اليوم، وعلى مدار الأسبوع، هبط المؤشر 2.1%.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.38% إلى 1845.04 نقطة مسجلًا خسارة أسبوعية 1.1%.

وأنهت وول ستريت الليلة الماضية على انخفاض، حيث سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكبر تراجع في النسبة المئوية في الأشهر الستة الأولى من العام منذ 1970، وسط مخاوف بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الفائدة والركود المحتمل في الولايات المتحدة.

وفي اليابان، تراجعت الشركات البارزة، إذ نزل سهم مجموعة فاست ريتيلنج التي تملك يونيكلو بنسبة 4% مسجلة أكبر خسارة على نيكي.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 3.7%.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بالسفر ضعيفًا، وخسر قطاعا الطيران والسكك الحديدية 3.05% و1.03% على الترتيب في خضم زيادة في الآونة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وهبط قطاع العقارات 0.82%.