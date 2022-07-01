26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التدوال.
حركة السفن
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.