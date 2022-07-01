26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

26 سفينة إجمالي الحركة
26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
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 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التدوال.

حركة السفن

  فقد  سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن  حاويات، وخروج  4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

 كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن  حاويات وخروج سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. 
 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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