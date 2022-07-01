أسعار النفط تتجه صوب ثالث خسارة أسبوعية

انخفضت أسعار النفط الجمعة 1 يوليو تموز، وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.2% إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 37 سنتًا أو 0.4% إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضًا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار.

وانخفض الخامان بنحو 3% أمس الخميس.

ووافق تكتل أوبك+ الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا على الالتزام بسياسة الإنتاج المطبقة بعد اجتماعات استمرت يومين، لكن التكتل تجنب مناقشة سياسة الإنتاج بدءًا من سبتمبر أيلول وما بعده.

وكان أوبك+ قد قرر زيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو تموز وأغسطس آب في زيادة عن خطة سابقة بزيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميًا على أساس شهري.

ويقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة إلى الشرق الأوسط في منتصف يوليو تموز تشمل زيارة السعودية، مما يسلط الضوء على سياسة الطاقة مع مواجهة الولايات المتحدة وبلدان أخرى زيادة في أسعار الوقود تتسبب في زيادة التضخم.

وقال بايدن أمس الخميس إنه لن يمارس ضغوطا مباشرة على السعودية لزيادة إنتاج النفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار عندما يجتمع مع عاهل السعودية وولي العهد خلال زيارته.