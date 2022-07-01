ارتفاع أسعار الدولار مع قلق المستثمرين من الركود

أدت المخاوف حيال حدوث ركود عالمي إلى ارتفاع الين الياباني والدولار الأمريكي باعتبارهما ملاذين آمنين اليوم الجمعة بينما انخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أدنى مستوى في عامين.

وارتفع الين إلى 135.105 مقابل الدولار، مبتعدًا عن المستوى المتدني الذي سجله في منتصف الأسبوع عند 137، والذي كان أضعف مستوياته منذ 24 عامًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 من نظرائها بينها الين واليورو والجنيه الإسترليني، 0.18% إلى 104.85.

وتراجع اليورو 0.31% إلى 1.0449 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.53% إلى 1.21145 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.12% إلى 0.6826 دولار، ولامس 0.6822 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو حزيران 2020.

وتراجع نظيره النيوزيلندي 1.15% إلى 0.6175 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2020.

وكتب محللون استراتيجيون في آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة للعملاء "معنويات الدولار تتدهور في ظل مخاوف الركود المتزايدة".

وأضافوا أن احتمالات انزلاق الولايات المتحدة إلى ركود دون جر بقية العالم معها منخفضة جدًا.

ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب 0.75%، فيما سيكون الأسبوع الأفضل له في 4 أسابيع.

أما اليورو فيتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.94%، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.0381 دولار أمس الخميس، إذ يرى المستثمرون أن المأزق الاقتصادي في أوروبا أخطر مما هو عليه في الولايات المتحدة، حيث تفاقم هناك بسبب أزمة الطاقة التي أذكتها الحرب في أوكرانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني 1.21% هذا الأسبوع، فيما تراجع الدولار الأسترالي 1.66% منذ يوم الجمعة الماضي.

وقرر البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.6863 يوان لكل دولار، في الوقت الذي كانت تشير التوقعات إلى استقرار اليوان الصيني مقابل الدولار عند مستويات 6.6851 يوان لكل دولار.



يذكر أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته "اليوان" بالدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين في نطاق ضيق.



ويتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.