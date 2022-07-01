الذهب يهبط دون مستوى 1800 دولار مع ارتفاع أسعار الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 1800 دولار الجمعة 1 يوليو تموز، ويتجه المعدن النفيس نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع الدولار الأمريكي إلى انخفاض جاذبيته.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1797.19 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 16 مايو أيار عند 1794.62 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 1798.60 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، نحو 1.6% هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 6 يونيو حزيران.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.98 دولار للأونصة، وانخفضت نحو 5.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو أيار.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وهبط البلاديوم 0.9 % إلى 1920.65 دولار، لكنه ارتفع بنحو 2.2% هذا الأسبوع.