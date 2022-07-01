خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر رابط بوابة التعليم الفني

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2022، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ونتيجة نهاية العام، حيث تزداد عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 هذه الأيام، حيث من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، خلال هذا الأسبوع.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، سيتم إعلانها بداية الشهر الحالي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2022، الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الفني، واتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

ثم الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

واختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

ويمكنك تحديد المحافظة التي تقيم بها.

كما يمكن إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

ثم أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة.

وإضافة رقم الجلوس.

وأخيرا الضغط على زر استعلام.

سيظهر أمامك تقدير الطالب في الدرجة الكلية ونسبته بمجرد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة وتحميلها على بوابة التعليم الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وحول موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية لا تزال حتى الآن في مرحلة التصحيح والتجهيز والتجميع وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الأعمال، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، فور الانتهاء منها وربما يكون ذلك خلال الايام المقبل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

جدير بالذكر أن امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2022 للفصل الدراسي الثاني امتدت خلال الفترة من السبت 28 مايو الماضي حتى الخميس 9 يونيو الجاري، وذلك على مدار أسبوعين، حيث تقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفا و753 طالبا وطالبة بكافة تخصصات الدبلومات الفنية «صناعي- تجاري – زراعي – فندقي- تعليم وتدريب مزدوج».