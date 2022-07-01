تعرف على أسعار ذبح أضاحي العيد في مجازر وزارة التموين

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسعار ذبح أضاحي العيد في مجازر وزارة التموين.

وأعلن العميد محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم وللدواجن، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، عن أسعار عمليات ذبح وتقطيع الأضاحي الحية من (الخراف والعجول البقري والعجول الجاموس)، وذلك داخل المجاز المملوكة للشركة التابعة لوزارة التموين، والتي ستظل تعمل على مدار اليوم طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم وللدواجن، في منشور رسمي صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الشركة تتولى أيضًا توفير كميات كبيرة من اللحوم الضاني الحية في جميع منافذ الشركة، البالغ عددها 24 منفذًا على مستوى الجمهورية، وبأسعار أقل كثيرًا من أسعار بيعها في المزارع الخاصة والأسواق المحلية.

أسعار ذبح أضاحي العيد في مجازر وزارة التموين

- يتراوح سعر ذبج الخروف بين 400 و500 جنيه.

- فى حين يتراوح ذبح العجول بنوعيها البقري والجاموسي بين 1000 و1200 جنيه.

أسعار بيع لحوم الخراف بالشركة المصرية للحوم

- يتراوح سعر الكيلو من الخروف القائم بين 85 و90 جنيهًا للكيلو، وسعر الخروف ككل يتم حسب الوزن.

- أما سعر الكيلو من اللحوم الضاني تبلغ 130 جنيهًا للكيلو.

- فى حين يصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية إلى 115 جنيهًا للكيلو.

وأضاف السعدني، أن العمل بجميع منافذ الشركة مستمر طوال أيام العيد، إذ يتم توفير اللحوم الحية والجاهزة للمواطنين الراغبين، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ نحو 100 طن يوميًا في منافذ القابضة للصناعات الغذائية وتحت الإشراف الطبي، للتأكد من سلامتة جميع اللحوم قبل عرضها للمواطنين، مؤكدًا أن معدل الضخ خلال العيد سوف يزيد بنحو 10 آلاف طن، حتى يتم توفير كافة احتياجات المواطنين.