بنات من ذهب.. مفيدة شيحة تحتفي بإنجاز بطلات مصر في البحر المتوسط

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، البطلة المصرية بسنت حميدة، بعد احرازها الميدالية الذهبية، في بطولة ألعاب البحر المتوسط، والمقامة في مدينة وهران في الجزائر.

دورة ألعاب البحر المتوسط

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها "الستات"، المذاع عبر قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن بنات مصر سواء بسنت أو مريم أو فريدة فوق الرأس، وخاصة بعد اللي عملته بسنت حميدة شيء مشرق ورائع، مضيفة أنه اجتاحت البطلة المصرية بسنت حميدة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في سباق 100 مـتر عـدو بدورة ألعاب البحر المتوسط.

ووجهت مفيدة شيحة، حديثها للبطلة بسنت حميدة، قائلة:"ألف مبروك لمصر، وتحية لبنات مصر، وهما اللي بيعرفوا يجيبوا الذهب دون تحيز، وبيرفعوا راس مصر في البطولات".

تشجعيًا كبيرًا

وتابعت مقدمة برنامج "الستات"، أن:"لاقت تشجيعا كبيرا من رواد واقع التواصل، والذين دعموها وشاركوا الفيديو الخاص بلحظة فوزها وتحقيقها انجاز جديد".

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 184 لاعبا ولاعبة في 19 رياضة، حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة.

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الاتحادات المشاركة في الدورة تشمل ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.