الاتحاد الاوروبي: الحرب الروسية الاوكرانية اربكت سوق السلع الاساسية

قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم إن الحرب في أوكرانيا أربكت أسواق السلع الزراعية في العالم عندما تسببت في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج مثل الأسمدة وعلف الحيوان.

وأظهرت بيانات يوروستات أن متوسط سعر السلع والخدمات التي تستهلك حاليا في الزراعة زاد 9.5 في المائة في الربع الأول من 2022 بالمقارنة بالربع الأخير من 2021 بما في ذلك زيادة نسبتها 21.2 في المائة في سعر الأسمدة ومحسنات التربة و17.4 في المائة زيادة في سعر الطاقة وزيوت التشحيم و9.2 في المائة زيادة في سعر علف الحيوان.

وبحسب (رويترز) قال يوروستات إن متوسط سعر المنتجات الزراعية زاد بنسبة 6 في المائة في نفس الربع.

وتعطل الحرب، شحنات زيوت الطعام والأسمدة من منطقة البحر الأسود مما تسبب في زيادة قياسية تقريبا في أسعار القمح والصويا والذرة في وقت سابق من العام الجاري.