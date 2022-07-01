ستبدأ في هذا اليوم.. ننشر إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

تعد إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص واحدة من كلمات البحث التي كثرت الاستفسار عليها خلال الدقائق القليلة الماضية عبر محرك «جوجل» العالمي، إذ يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بدء وانتهاء الإجازة للاستمتاع بها بقضاء أوقات برفقة الأسرة في أحد الشواطئ الساحلية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص، وهي على النحو التالي:-

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

ووفق المتبع فإن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تصل لـ4 أيام فقط، تبدأ من يوم الوقفة التي توافق الجمعة 8 يوليو 20222 الموافق يوم التاسع من ذي الحجة عام 1443 هجرية، تليها أيام السبت والأحد والاثنين أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى.

الإجازات المتبقية في 2022

وينتظر المواطنون بالقطاع الخاص والحكومي عددا من الإجازات الأخرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 وهي على النحو التالي:

إجازات شهر يوليو 2022

ويعد شهر يوليو من العام الجاري أحد الشهور التي يحصل فيها المواطنون على عدد كبير من الإجازات، فبخلاف إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر، فيحصل كذلك المواطنون على إجازة عيد ثورة 23 يوليو والتي توافق يوم السبت الموافق 23 يوليو، كما يحصل المواطنين على إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق يوم السبت الموافق 30 يوليو، ولن يحصل المواطن على إجازة في شهر أغسطس وديسمبر.

إجازات أكتوبر 2022

وبعد غياب للإجازات الرسمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، تأتي الإجازات مرة أخرى بداية من أكتوبر، فهناك إجازتان رسميتان وهما عيد القوات المسلحة الذي يوافق يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، وعيد المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، لتنتهي بذلك الإجازات الرسمية هذا العام 2022.

ويذكر أن المواطنين في القطاع الخاص والحكومي، ينتظرون قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين والتي قد تعلن في نهاية الأسبوع الجاري.