مانشستر سيتي يضم صفقة جديدة

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في إتمام تعاقده مع ستيفان أورتيجا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرمينيا بيليفيلد الألماني.



وتعاقد نادي مانشستر سيتي مع أورتيجا صاحب الـ29 عامًا، لمدة 3 مواسم، ليلعب دور الحارس البديل لإيدرسون، وذلك بعد نهاية عقده مع أرمينيا بيليفيلد الهابط لدوري الدرجة الثانية بألمانيا.



وأصبح الأمريكي الدولي زاك ستيفن، حارس المرمى البديل في الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم الماضي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف ميدلسبروه بنظام الإعارة.



جدير بالذكر أن أورتيجا يعد ثاني صفقات نادي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع نجم الهجوم النرويجي إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

