يلا شوت Al Ahly TV بث مباشر الاهلي وبتروجيت يلا شوت اليوم|| مشاهدة ماتش الاهلي وبتروجيت بث مباشر كأس مصر هدف mohamed sherif



مباراة الاهلي بث مباشر Al-Ahly vs Petrojet، بث مباشر الاهلي وبتروجيت يلا شوت، نقدم إليكم من خلال موقعنا كورة في العارضة مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في ختام فعاليات الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر نسخة العام الماضي، اللقاء الذي سيحدد من سيكون الطرف الثاني في المباراة النهاية، موقعة هامة لكلاً من الطرفين ومرتقبة ومنتظرة بشكل كبير من كافة الجماهير المصرية وبخاصة الجماهير الاهلاوية، بث مباشر الاهلي يلا كورة.

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بث مباشر الاهلي، يواصل الاهلي مشواره في كأس مصر بلقاء هام وحاسم امام نظيره بتروجيت عندما يتقابلان وجهاً لوجه في سيمي فاينال بالكأس المحلي، لقاء لا يقبل القسمة علي اثنين وسيخرج منه بفائز واحد فقط، سيصعد لملاقاة الزمالك في الدور النهائي، الفريق الابيض الذي ضمن تأهله مبكراً بعدما فاز علي ابن عمه الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، حيث بدأت البطولة تشتعل بالمنافسات القوية التي يخوضها الاحمر خاصة الطريق الذي كان صعب امامه القرعة التي اوقعته امام فرق ليست بالسهلة علي الاطلاق، بتروجيت يعتبر فريق في المتناول لكن المناسبة التي يقابله فيها صعبة وهنا تزداد المسئولية علي اللاعبين، بث مباشر الاهلي وبتروجيت كورة 365.

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بث مباشر الاهلي بدون تقطيع، نجح الاهلي في الصعود والتواجد في هذه المكانة المتميزة بكأس مصر بعدما فاز علي بيراميدز في الدور الربع النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد، اللقاء الذي لم يكن سهلاً علي الاطلاق والجميع توقع بأن المارد الاحمر سيودع البطولة من هذا الدور، بسبب تفوق بيراميدز عليه في المواعيد الآخيرة، لكن هذا لم يحدث وقدم اللاعبين اداء جيد وصعدوا بكل استحقاق وجدارة بعد المردود الفني القوي الذي شاهدناه، ليتأهل لملاقاة خصمه بتروجيت، ويريد بأن يفوز بكل تأكيد ليتأهل إلي النقطة النهائية بالكأس للصعود لملاقاة الزمالك مرة ثانية هذا الموسم، حيث تم تحديد موعد يوم 21 ليلعب فيه النهائي، بث مباشر الاهلي يلا شوت حصري.

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مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر، يخوض لاعبي الاهلي موقعة بتروجيت بمعنويات ليست افضل شيئ علي الاطلاق، وذالك بعد الهزيمة القاسية التي تلقوها من سموحة في الدوري المصري بثلاثة اهداف مقابل هدفين، سوء الحظ الغريب وغياب التوفيق عنهم الذي كان ملازمهم طوال اللقاء، هو سبب خروجهم من هذا التحدي بهذه النتيجة التي لم تكن متوقعة علي الاطلاق، حيث كانت النتيجة في البداية ثلاثية نظيفه واصرت اللاعبين علي تقليل الفارق وكانوا علي اعتاب ان ينهوا اللقاء لصالحهم او علي اقصي تقدير بالتعادل، لكن كان لاعبي الفريق السكندري في قمة ذكائهم واداروا اللقاء بشكل صحيح، بث مباشر الاهلي اليوم.

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الاهلي بث مباشر يلا شوت، تعتبر مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر هي الاولي للجهاز الفني الجديد الذي تم التعاقد معه بقيادة ريكاردو سواريش بديلاً للجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذي فضل الرحيل بعد تراجع الاداء والنتائج معه، انتهت مهمة سامي قمصان كمدرب مؤقت بعدما حقق نجاحات مدوية وكان يريد بأن ينهي مهمته بلا هزائم لكنه لم يحدث بعد الخسارة امام سموحة، ليعود مدرب مساعد مع المدرب البرتغالي، ويريد سواريش الليلة بأن يحوز علي ثقة الجماهير بتحقيق الفوز والتأهل إلي الدور النهائي، لكي يقل من الضغط العصبي الواقع عليه، بث مباشر الاهلي وبتروجيت الآن.

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الاهلي مباشر. اتخذ سواريش قرار غير متوقع بالمرة باستبعاد الثنائي محمود متولي واحمد كوكا من قائمة لقاء بتروجيت بالرغم من جاهزية اللاعبين علي مستوي الفني وعدم معاناتهم من اي اصابة تعرقلهم عن المشاركة، وكوكا شارك في المباريات الماضية وقدم مردود فني جيد، وتضم التشكيلة المتوقعة للاهلي العناصر الآتية حيث يحرس العين الشناوي، امامه بخط الدفاع هاني وياسر وعبد المنعم ومعلول، السولية والمالي ديانج وأفشة بجانب الشحات وطاهر، بالخط الامامي محمد شريف.

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تلعب المباراة علي ملعب الاهلي وي السلام المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الامارات، وستكون المباراة منقولة عبر قناة on time sport 1 hd بتعليق بلال علام، ويمكنكم متابعة بث مباشر الاهلي وبتروجيت من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة وسنوافيكم بآخر المستجدات حتي انطلاقة ضربة البداية.