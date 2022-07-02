الآن yalla ahly بث مباشر الاهلي و بتروجيت يلا شوت ON TIME SPORTS|| مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 2022-7-2 يلا شوت ŇÔŴ live

متابعة مميزة عبر الفجر الرياضي لمباراة الاهلي وبتروجيت اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر على ملعب القاهرة الدولي.

كأس مصر (نصف نهائي) مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم عبر قناة ON Time Sport 1 الناقلة :

مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت 07/02 /2022 بنصف نهائي كأس مصر

تمكن الأهلى من بلوغ نصف نهائي كأس مصر ليلتقي بنادي بتروجت فى مباراة تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة (نصف نهائي) من عمر مسابقة كأس مصر.

مباراة الأهلي ضد بتروجت السبت 2 يوليو 2022 على أون سبورت

الأهلي يخوض لقاء مهما وقويا أمام بتروجت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021، تحت القيادة البرتغالية الجديدة، بقيادة كارلوس سواريش الذي جاء خلفا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عقب خسارة لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت اليوم في نصف نهائي كأس مصر

الأهلي Vs بتروجيت.

البطولة : كأس مصر (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : ON Time Sport 1 .

الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

المعلق : بلال علام .

موعد مباراة الأهلي وبتروجت اليوم في نصف نهائي كأس مصر

الأهلي Vs بتروجيت.

البطولة : كأس مصر (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : ON Time Sport 1 .

الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

المعلق : بلال علام .

موعد ماتش الأهلي وبتروجت اليوم في نصف نهائي كأس مصر

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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يلا لايف الاهلي بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي مباشر، تنقل احداث مباراة الإثارة والمتعة اليوم السبت الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري لعام 2022 في التوقيت التالي:

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

09:30 مساءاً بتوقيت مصر .

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

09:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

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تشكيل الاهلي المتوقع ضد بتروجيت

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ماتش الاهلي وبتروجيت بث مباشر

الأهلي اليوم مباشر، كانت هناك انتكاسة للاهلي في المباراه السابقة لهذه المباراة وهي كانت امام سموحة في الدوري المصري في الاسبوع 23،انتهت هذه المباراه بهزيمه النادي الاهلي في نتيجه ثلاثه اهداف مقابل هدفيه، ليفقد النادي الاهلي ثلاثه نقاط هامة تمنعه من الإقتراب من صدارة الدوري المصري، الاهلي وبتروجيت مباشر HD.

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يلا شوت بث مباشر الاهلي، يحتل الاهلي المركز الثالث في قائمة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة حقوقهم خلال منافسة الدوري المصري فقد استطاع الأهلي خلال مسابقة الدوري المصري منذ انطلاق الدوري حتي هذا الاسبوع تحقيق الفوز في 13 لقاءات والتعادل في 5 مباريات بينما سيطرة الهزيمة علي مباريتان، ماتش الاهلي وبتروجيت بث مباشر.

،يقود الاهلي في لقاء نصف النهائي ريكارد سواريز المدرب الجديد، هو أول لقاء له اليوم في كأس مصر، الأمر قد يكون صعب في مباراة اليوم خصوصاً أنه مباراة حسم، وهذه المباراة لا تقبل القسمة علي اثنان.

لقد بد العد التنازلي الان من الساعة الثالثة والرابع حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً، يتابع مشجعي الاهلي أحداث المباراة التي تنطلق بعد قليل من الان، حيث قمة كروية جديدة في كأس مصر.



وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة كأس مصر.



الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت، سيلتقي بنظيره نادي الزمالك في نهائي كأس مصر، مساء يوم 21 من يوليو الجاري.

وسيضم تشكيل الأهلي كلا من..حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول، خط الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – حمدي فتحي- جيرالدو، خط الهجوم: مروان محسن واجاي.

بينما تضم تشكيل بتروجت كلًا من.. حراسة المرمى: محمد بونجا، خط الدفاع: حمادة طلبة – إبراهيم القاضى – أحمد عبد الرسول – احمد سالم صافى، خط الوسط: أحمد العجوز – حميد ماو – أحمد زولا – محمد فييرا، خط الهجوم: أحمد عفيفى – كريس جادى.

وتقام أحداث مباراة الأهلي ضد بتروجيت، مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

