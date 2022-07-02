سعر الدولار اليوم السبت 2-7-2022 في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

شهد  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرارفي تعاملات اليوم  السبت 2 يوليو  2022، بعد ارتفاعات سجلتها على مدار تعاملات الايام الماضية، في الوقت التى تغلق فيه البنوك تعاملاتها امام الجمهور بمناسبة اجازة رسمية.

 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

 18.76 جنيه للشراء

 18.82 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

 18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

 18.78 جنيه للشراء

 و18.84 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

 

 18.77 جنيه للشراء

 و18.84 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

 18.78 جنيه للشراء

 و18.84 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

 

 18.74 جنيه للشراء

 و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

 

18.794 جنيه للشراء

 و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

 18.79 جنيه للشراء

 و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

 

 18.77 جنيه للشراء

 و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

 

 18.73 جنيه للشراء

 و18.81 جنيه للبيع.

 

 


 

أسباب انخفاض سعر الدولار اخر اخبار سعر الدولار اليوم استقرار سعر الدولار اخبار سعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء

مواد متعلقة

اسعار الدولار اليوم السبت 2 يوليو 2022 بجميع البنوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 1-7-2022

سعر الدولار اليوم الخميس 30-6-2022 في مصر
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. سبب مثير وراء إستبعاد نجم الأهلي من مواجهة بتروجيت

عاجل.. خطوة واحدة تفصل عملاق قطري عن ضم صخرة النادي الأهلي

3 أسباب مدوية دفعت الأهلي للموافقة على رحيل "الصخرة"

عاجل.. صراع ثنائي ناري على ضم أخطبوط سموحة

عاجل.. الأهلي يبدأ مرحلة تسويق القناص

عليه العوض في الدوري.. رضا عبد العال يكشف عن رأيه في تعيين سواريش مدربًا للأهلي

بعد رؤية طفله.. مصرع رجل مسن على يد طليق نجلته بالمنوفية

الأهلي يصدم ثنائي الفريق بقرار الرحيل