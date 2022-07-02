أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 يوليو 2022

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت اسعار الذهب اليوم السبت 2 يوليو 2022، وسط توقعات  بانخفاض المبيعات حتي بعد تراجع الاسعار على اثر زيادة اسعار المصنعية بعد رفع ضريبة القيمة المضافة 10%.


أسعار الذهب اليوم السبت 

 

عيار 18 يسجل 850.25 جنيها.
عيار 21 يسجل 992 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1133.75 جنيها.

الجنيه الذهب 7936 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا

 

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم مع استمرار تأثر جاذبيته كملاذ آمن إلى حد ما بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود التي تلوح في الأفق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش وظل حبيس نطاق ضيق بين 1814.30 دولار و1822.76 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 في المائة إلى 1817.60 دولار.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم في منتدى البنك المركزي الأوروبي، وسيراقب المتعاملون أي مؤشرات على توجهات السياسة النقدية للمجلس بعدما رفع سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب "رويترز"، قال المحللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقا بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد سعر الفضة في المعاملات الفورية تغييرا يذكر عند 20.84 دولار للأونصة فيما ارتفع البلاتين 1.9 في المائة إلى 927.39 دولار، وصعد البلاديوم 1.3  المائة إلى 1898.45 دولار.

 

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