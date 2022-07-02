أسعار الدواجن اليوم السبت 2-7-2022 في السوق المحلي

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم  وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 42 جنيها.


أسعار الدواجن اليوم


تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32  و38 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

 


أسعار البيض اليوم


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 53 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و55 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و58 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

 

 

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