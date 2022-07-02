العجز التجاري في تركيا يرتفع 184% في يونيو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة التجارة التركية السبت 2 يوليو تموز، إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3% على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 8.16 مليار دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

وكشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية زادت 18.5% إلى 23.40 مليار دولار في يونيو حزيران في حين قفزت الواردات 39.6% إلى 31.56 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5% على أساس سنوي.


 

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