تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة 1 يوليو تموز، أن تركيا قررت رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 30%، في محاولة لحماية الأسر من ارتفاع التضخم.

واعتبارًا من 1 يوليو تموز، تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور بـ 5500 ليرة تركية أي ما يعادل 330 دولار شهريًا.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 50% في يناير حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بوتيرة أقل من المتوقع، لكنه لا يزال مرتفعًا عند أعلى مستوى في 24 عامًا عند 73%.

وقالت الحكومة التركية إن التضخم سينخفض مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات.

 

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