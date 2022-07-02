أسعار الريال السعودى فى مصراليوم السبت 2 يوليو 2022





استقر سعر الريال السعودى اليوم بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.99 جنيه للشراء.

5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.99 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.98 جنيه للشراء.

5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.99 جنيه للشراء.

5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



5 جنيهات للشراء.

5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.96 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس



4.97 جنيه للشراء.

5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



5 جنيهات للشراء.

5.02 جنيه للبيع.