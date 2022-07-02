تعرف على خطوات التحويل بين المدارس في 2022 إلكترونيا

بدأ التحويل بين المدارس 2022 لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات والخاصة بين المدارس داخل الإدارات، وبين الإدارات داخل المديرية إلكترونيًا على أن تنتهي فترة السماح بالتحويل يوم 15 أغسطس المقبل.

وعليه قد يبحث الكثير من أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحويل وكذلك الشروط الواجب توافرها للتحويل لجميع المراحل التعليمية بـ المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات والخاصة، وجاءت التفاصيل وفق دليل الخدمات العامة على النحو التالي:

المستندات والشروط المطلوبة للتحويل بين المدارس 2022

- يجب تقديم صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- يجب تقديم مستند القيد بإحدى المدارس الخاصة التابعة للمديرية.

- ويشترط للحصول على الخدمة أن يكون النقل داخل نفس المحافظة.

خطوات وإجراءات التحويل بين المدارس 2022

هناك عدة إجراءات يجب أن تتحقق للحصول على خدمة التحويل بين المدارس، ومنها الآتي:

- يجب الحصول على طلب التحويل من المدرسة المحول منها.

- يجب الحصول على موافقة المدرسة والإدارة التعليمية المحول منها على الطلب.

- يجب الحصول على موافقة المدرسة والإدارة التعليمية المحول إليها.

- يجب شراء طابع تعليم ويُلصق على الطلب.

- يجب تقديم المستندات إلكترونيا وانتظار الموافقة.

رابط التحويل بين المدارس 2022

ومن جهتها، كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عن رابط للتحويل بين المدارس والإدارات التعليمية والمديريات، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الخدمة متاحة لجميع المراحل بداية من kg2 رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي، ويمكن للطالب الاستفادة من الخدمة (اضغط هنـــا).

كانت المديريات التعليمية وضعت في وقت سابق، الفئات التي تم استثنائها من التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومنها وفاة ولي الأمر، النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، حدوث كارثة للأسرة.