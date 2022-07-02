يلاشوت MATCH الاهلي وبتروجيت بث مباشر HD يلا شوت|| مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر يوتيوب ماتش نصف نهائي كأس مصر yalla shoot now

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
Advertisements

 

تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر للموسم القديم 2020/2021.

ويقدم "الفجر" خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت الموافق الثاني من يوليو 2022، في نصف نهائي بطولة كأس مصر علي ستاد القاهرة الدولي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولي لمدرب الفريق الأول لكرة القدم للبرتغالى ريكاردو سواريز والذي جاء خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدما رحل عن المارد الأحمر عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

 

 

 

ويسعي لاعبو الأهلي تعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرضوا لها يوم 30 يونيو أمام سموحة والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين التي أقيمت علي ستاد الاسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون مع عمر الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط:  أليو ديانج -عمرو السولية -محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد -محمد شريف -حسين الشحات.


يلتقي الأهلي نظيره بتروجيت في كأس مصر في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم نقل اللقاء على قناة ON Time Sports 1 HD بتعلق بلال علام

 

 

سواريز بث مباشر مباراة الاهلي الدوري المصري مشاهدة مباراة حسين الشحات yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مدرب الفريق الأول الأهلي وبتروجيت خدمة بث مباشر الاهلي وبتروجيت بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت المصري الممتاز 20 20 Time Sport لاح ستاد القاهرة الدولي
Advertisements

الأكثر قراءة

الآن AHLI .. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الاهلي بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي ضد بتروجيت بث مباشر اليوم 2-7-2022 يلا شوت SemI Final

عاجل.. حقيقة تعرض سائحة لهجوم قرش بالغردقة

عاجل.. تعرف على أولى طلبات مدرب الأهلي الجديد

الآن yalla ahly بث مباشر الاهلي و بتروجيت يلا شوت ON TIME SPORTS|| مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 2022-7-2 يلا شوت ŇÔŴ live

عاجل.. ريكاردو سواريش يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت في الكأس

يلا شت GOAL بث مباشر الاهلي وبتروجيت يلا شوت.. ماتش الاهلى اون تايم || مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 2022-7-2 يلا شوت هدف عالمي معلول

محمد الباز يكشف المخطط وراء إطلاق فكرة "الدية" لنيرة أشرف

عاجل.. قرار جديد في الأهلي بشأن اللاعبين الأجانب