يلاشوت MATCH الاهلي وبتروجيت بث مباشر HD يلا شوت|| مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر يوتيوب ماتش نصف نهائي كأس مصر yalla shoot now

تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر للموسم القديم 2020/2021.

ويقدم "الفجر" خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت الموافق الثاني من يوليو 2022، في نصف نهائي بطولة كأس مصر علي ستاد القاهرة الدولي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولي لمدرب الفريق الأول لكرة القدم للبرتغالى ريكاردو سواريز والذي جاء خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدما رحل عن المارد الأحمر عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويسعي لاعبو الأهلي تعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرضوا لها يوم 30 يونيو أمام سموحة والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين التي أقيمت علي ستاد الاسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون مع عمر الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج -عمرو السولية -محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد -محمد شريف -حسين الشحات.



يلتقي الأهلي نظيره بتروجيت في كأس مصر في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم نقل اللقاء على قناة ON Time Sports 1 HD بتعلق بلال علام