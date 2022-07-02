كورة لايف HD بث مباشر الاهلي وبتروجيت يلا شوت on sport hd||ماتش الأهلي اليوم|مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر اليوم 2-7-2022 كأس مصر AHLY

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر.. بث مباش
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر مباراة الأهلي أمام بتروجيت في مواجهة قوية ومرتقبة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر 2020/2021.


وقد تأهل الأهلي إلى نصف كأس مصر 2021، بعد فوزه على بيراميدز 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 
وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة بتروجيت، يوم 2 يوليو/تموز المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2022.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على بيراميدز في كأس مصر 
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 
وتُبث مباريات كأس مصر 2021 عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على الهواء مباشرة.

ومن المتوقع أن يبدأ ريكاردو سواريش أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط:  أليو ديانج -عمرو السولية -محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد -محمد شريف -حسين الشحات.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر، والتي أقيمت في 2020، عندما فاز على طلائع الجيش في المباراة النهائية.
 

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