تعرف على موعد إجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢ للقطاعين العام والخاص

تعتبر إجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢ من الكلمات التي تضاعفت عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال والفترة الحالية، وفق أجندة العطلات الرسمية التي أعلنها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري، والتي تتضمن موعد الإجازة للقطاع العام والخاص والتي لم يعد يفصلنا عنها سوء أسبوع واحد.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في التقرير التالي، موعد إجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢ وفق الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، في السطور التالية:-

إجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢ للقطاع الخاص

وبحسب المعلن من أجندة رئاسة مجلس الوزراء، جاءت إجازة عيد الأضحى 2022، فقد جاء كالآتي:

تبدأ من يوم الوقفة التي توافق الجمعة 8 يوليو 20222 الموافق يوم التاسع من ذي الحجة عام 1443 هجرية، تليها أيام السبت والأحد والاثنين أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى.

إجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢ للقطاع العام

أما موظفو القطاعات العامة والحكومية، فسوف يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 لمدة 5 أيام، تبدأ من الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو، على أن تبدأ العمل في المصالح الحكومية، يوم الأربعاء 13 من نفس الشهر.

العطلات الرسمية المتبقية في عام 2022

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، سيكون أمام العاملين في القطاع الخاص والعام عدة إجازات، وهي كالآتي:

إجازة عيد ثورة 23 يوليو والتي توافق يوم السبت الموافق 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق يوم السبت الموافق 30 يوليو.

ويخلو شهري أغسطس وسبتمبر من العطلات الرسمية، وتكون أول إجازة هي في السادس من أكتوبر، يليها

ولن يحصل المواطن على إجازة في شهر أغسطس وديسمبر.المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، لتنتهي بذلك الإجازات الرسمية هذا العام 2022، ومن المتوقع أن يتم ترحيل تلك الإجازات إلى يوم الخميس التالي وفق قرار سابق لرئاسة الوزراء.