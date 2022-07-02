الإردن: إنتاج واستيراد الغاز المنزلي متاح للجميع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية أن العمل في مجال إنتاج واستيراد وتخزين ونقل وتعبئة الغاز المسال المنزلي مفتوحا أمام الجميع.


وقالت في بيان، اليوم السبت تعقيبا على ما أوردته وسائل الإعلام حول تعديلات تعليمات الاستيراد لسنة 2022، إن حصرية عمل الشركة في هذا المجال انتهت بانتهاء الامتياز عام 2008، موضحة إنه جرى بالفعل منح موافقات لبعض المستثمرين لبناء منشآت لتخزين الغاز المسال، في حين أن بعض الشركات تقوم باستيراد هذه المادة وتوزيعها على خزانات المنازل والمنشآت.


وبخصوص حصرية أسطوانات الغاز المنزلي الفارغة، أكدت الشركة أن حجم هذا النشاط محدود للغاية، إذ يقدر الطلب بحدود 8 آلاف أسطوانة شهريًا، تعادل قيمتها نحو ربع مليون دينار.


ولفتت إلى أن مستثمرين قاموا في السابق باستيراد أسطوانات غاز منزلي، كما قام مستثمرون آخرون قبل نحو عشر سنوات ببناء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز المنزلي في المملكة.

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