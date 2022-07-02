تجارة عمان تبحث مع السفير الصيني قضايا تهم القطاع التجاري

بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، خلال لقائه السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ، العديد من القضايا التي تواجه المستوردين والتجار الاردنيين الذين يتعاملون تجاريا مع بلاده.



وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، تركزت ابرز القضايا التي طرحها المجلس خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة في عمان، على تسهيل منح تأشيرات دخول للتجار الأردنيين إلى الصين، وضرورة التنسيق والتعاون مع القسم الاقتصادي والتجاري بالسفارة بهذا الشأن.



وشدد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق على ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين للتسهيل على التجار وأصحاب الأعمال وترويج الفرص التجارية والاستثمارية التي تصل للاردن من الصين بما يعود بالنفع على البلدين، داعيا إلى تنظيم زيارة للمملكة لوفد اقتصادي صيني.



واشار إلى ضرورة إعادة تنظيم المعرض الدائم للمنتجات الصينية بالاردن، الذي توقف جراء ازمة جائحة كورونا، وذلك لخدمة المستوردين والقطاع التجاري بالاردن وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن، ما يسهم بجعل المملكة مقصدا تجاريا لدول المنطقة.



واكد الحاج توفيق استعداد تجارة عمان للتعاون مع الجهات الصينية لإقامة المعرض بأقرب فرصة ممكنة، لافتا إلى ضرورة تنويع قاعدة السلع التي تستوردها الصين من الاردن بما يسهم في تقليل العجز الواضح في الميزان التجاري بين البلدين الصديقين.



يذكر ان مستوردات المملكة من الصين بلغت خلال العام الماضي 2021، نحو 2.2 مليار دينار مقابل 72 مليون دينار صادرات.



من جانبه أوضح السفير دونغ أن سفارة بلاده ستعلن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن التسهيلات الجديدة التي أقرتها الحكومة الصينية للسماح للتجار وأصحاب الأعمال بالحصول على تأشيرة الزيارة للصين، بما في ذلك عدم اشتراط الحصول على دعوة حكومية رسمية من الصين للحصول على تأشيرة الزيارة والاكتفاء بالدعوة الواردة من الشريك الصيني للشركاء والتجار الأردنيين.



واشار إلى اعتماد أي مختبر طبي معتمد بالمملكة لإصدار تقرير فحص كورونا للمسافرين للصين، بالإضافة إلى إمكانية تخفيض فترة الحجر المؤسسي بعد الوصول من 14 إلى 7 أيام وثلاثة أيام في الفندق كخطوة أولى نحو العودة التدريجية للصين في التواصل مع العالم.



وقال " أما بالنسبة لفترة الإقامة بالصين فتعتمد على طبيعة الزيارة وعدد الزيارات التي سيسمح بها، مشيرا إلى توفر رحلات جوية منتظمة عبر عدد من الخطوط الجوية خاصة من خلال دبي واسطنبول والقاهرة مباشرة للصين، بالإضافة إلى بعض المطارات الأوروبية".



واكد ان القسم الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية سيتعاون مع غرفة تجارة عمان لتسهيل الحصول على التأشيرة من خلال منح كتب توصية من الغرفة لأعضائها المُهتمين بالسفر للصين لمتابعة أعمالهم التجارية.



واشار إلى أن حكومة بلاده ستحاول مع شركات الشحن والملاحة المملوكة لها، تخفيض أجورها قدر المستطاع بما يغطي الكلف التشغيلية، وإزالة أية عقبات تواجه حركة الشحن والملاحة من وإلى الصين.



واكد السفير الصيني ان بلاده ترحب باستيراد المزيد من المنتجات الاردنية وزيادة الاستثمارات الصينية بالمملكة، اذ إنه ا تعتبر الاردن بوابة للدخول إلى أسواق الدول العربية القريبة.



وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين سر المجلس بهجت حمدان، وامين الصندوق خطاب البنا، واعضاء مجلس الادارة سلطان علان وجمال بدران، ومدير عام الغرفة هشام الدويك، والسكرتير الأول بالسفارة تشن شيانغ قوه، والملحق بالقسم التجاري تشانغ شياو.