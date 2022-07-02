أسعار الذهب اليوم الأحد 3-7-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد بعد هبوطها لمستوى 990 جنيها للجرام بنهاية الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم





عيار 18 سجل 848 جنيها

عيار 21 سجل 990 جنيها

عيار 24 سجل 1132 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها

أونصة الذهب 1810 دولارات

اسعار الذهب العالمي

أسعار الذهب عالميًا فكانت تسجل مستويات تقترب من 1900 دولار مطلع مايو 2022 وطول مايو ويونيو سجل الذهب هبوط لأكثر من مرة لينزل إلى مستويات 1790 دولار في تداولات الجمعة 1 يوليو 2022 قبل أن يعوض الذهب جزء من الخسائر ويستقر عند 1810 دولار، ليصبح إجمالي هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 90 دولار خلال شهرين.

ويرجع السبب الرئيسي في حدوث تراجعات في أسعار الذهب عالميًا إلى ارتفاع الفائدة الأمريكية في آخر اجتماعين للبنك المركزي الأمريكي، والذي رفع الفائدة 0.5 % ثم رفع تاريخي بنسبة 0.75% لأول مرة منذ 1994 الأمر الذي تسبب في انتعاشة الدولار ومن ثم هبوط حاد في الذهب.

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.



وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.



وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة قال ميلاد ان كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، جاء فيه أنه وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، مشيرا إلي أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:



أولا الذهب:



جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية:



جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:



ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:



ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48