خبير: التكلفة التشغيلية بعد إدخال تكنولوجيا المعلومات تقل بصورة كبيرة (فيديو)

قال المهندس أحمد عبد الحميد، الخبير التكنولوجي، إن فلسفة بعض الشركات قائمة على التمكين في كافة القطاعات على استخدام تكنولوجيا المعلومات بفائدة حقيقية.

أهمية التحول الرقمي

وتابع أحمد عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أن الشركات في السنوات الماضية كانت تعتبر التحول الرقمي أو تكنولوجيا المعلومات عبارة عن مكملات، وأغلب المعاملات كانت تحدث بشكل ورقي، لافتَا إلى أن التكلفة التشغيلية بعد أدخال تكنولوجيا المعلومات تكون أقل بصورة كبيرة، وتساهم في سرعة إنجاز العمل.

وأشار إلى أن هناك شركات لديها تجارب مهمة جدا في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجلس الوزراء السعودي، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، ومدينة المك عبد العزيز للعلوم التقنية، مشيرًا إلى أن هذه الأماكن تستخدم تكنولوجيا المعلومات بصورة قوية.