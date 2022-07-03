مدير عام المسرح الحديث يعلن تأجيل إعادة افتتاح "حلاوة الحب"

أعلن الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث أنه نظرا لظروف طارئة تقرر تأجيل إعادة إفتتاح العرض المسرحي (حلاوة الحب) الذي كان مقررا إفتتاحه غدا الأحد الموافق ٣يوليو علي مسرح السلام.



وأضاف أنه سوف يتم الإعلان عن موعد إفتتاح العرض فور تحديده.

يذكر أن مسرحية (حلاوة الحب) تم عرضها في الموسم الأول لها في شهر رمضان الماضي وهي عمل إجتماعي كوميدي يجمع بين الطابع الغنائي والإستعراضي

( حلاوة الحب )

بطولة: الفنان حسام فياض

‏أشرف فؤاد /ليلة نبيل / سارة فؤاد / آية ابو زيد / عادل سعيد / مصطفى شعراوى / خالد نبيل، زكريا

‏إنشاد / أدهم السعيد، مصطفي منصور

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‏ ديكور / هبة عبد الحميد

‏ ألحان / مصطفى منصور

‏دراما حركية / د. سالى احمد

‏مخرج منفذ: حسني مبارك

‏مساعدين إخراج: محمد عبد الشافى، امينة الصاوى، هشام عبد العزيز، على عصام، دعاء حسين

‏تأليف، وأشعار وإخراج / محمد إبراهيم

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