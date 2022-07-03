وحيد الخان في القاهرة لتسجيل مقطوعات "العودة إلى الحياة"

يتواجد المايسترو البحريني وحيد الخان في القاهرة، لمدة أسبوعين، لتسجيل بعض المقطوعات الموسيقية لألبومه الجديد الذي أختار له عنوان "العودة إلى الحياة"، بمشاركة عدد كبير من العازفين المصريين خاصة للآلات الموسيقية الشرقية، إلى جانب موسيقيين من المجر.



وأكد في تصريحات صحفية: "العودة إلى الحياة، ألبوم أعتبره دعوة للفرح والبهجة والنشاط، ويتضمن قرابة 10 مقطوعات موسيقية، بأنماط مختلفة ومقامات والالات تمزج بين الغربي والشرقي، وهو "ميكس" بين الموسيقى الخليجية والعربية، موسيقى فيها سعادة، خفيفة لكنها متجددة.



وأضاف: الألبوم يطرح بعد 3 أسابيع، وتم الانتهاء من تسجيل الموسيقى، يتبقى فقط تصوير كل مقطوعة بطريقة الفيديو في البحرين، بالتعاون مع مخرج كبير وبتكنيك مميز، وتطرح بطريقة السينجل، واحدة تلو الأخرى".



"العودة إلى الحياة"، إنتاج وتأليف موسيقي للمايسترو وحيد الخان، شارك في تسجيله 20 عازف، من المجر، والالات الشرقية سجلها في مصر القانون، الناي، العود، مع استخدام ايقاعات تراثية منها الاماراتي والسعودي والعراقي والمصري، ثرية ومتعددة، ومن أسماء المقطوعات سعادة وعيسى -وهو أسم نجله الصغير- الذي أوحى له بلحن المقطوعة.

معروف أن وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم قامت بتكريم "الخان" في الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، قبل 3 أعوام، وتجمعهما صداقة على المستوى الشخصى، ويعد هو مؤسس معهد موسيقى فى البحرين الذي خدم العديد من الأجيال المتتابعة، صاحب مبادرة تشييد أكبر استوديو صوت، فى الوقت الذى كانت فيه البحرين لا تحتوى على أى استوديو.