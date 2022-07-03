سعر الدولار اليوم الأحد 3 -7 2022 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرارفي تعاملات اليوم الأحد 3 يوليو 2022، بعد ارتفاعات سجلتها على مدار تعاملات الايام الماضية، في الوقت التى تغلق فيه البنوك تعاملاتها امام الجمهور بمناسبة اجازة رسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي



18.74 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



18.794 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



18.79 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول



18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



18.73 جنيه للشراء

و18.81 جنيه للبيع.