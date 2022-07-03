أسعار الذهب اليوم الأحد 3-7-2022 في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد بعد هبوطها  لمستوى 990 جنيها للجرام بنهاية الأسبوع الماضي،  وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الذهب اليوم


عيار 18 سجل 848 جنيها

عيار 21 سجل 990 جنيها

عيار 24 سجل 1132 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها

أونصة الذهب 1810 دولارات

 

اسعار الذهب العالمي
 

أسعار الذهب عالميًا فكانت تسجل مستويات تقترب من 1900 دولار مطلع مايو 2022 وطول مايو ويونيو سجل الذهب هبوط لأكثر من مرة لينزل إلى مستويات 1790 دولار في تداولات الجمعة 1 يوليو 2022 قبل أن يعوض الذهب جزء من الخسائر ويستقر عند 1810 دولار، ليصبح إجمالي هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 90 دولار خلال شهرين.

ويرجع السبب الرئيسي في حدوث تراجعات في أسعار الذهب عالميًا إلى ارتفاع الفائدة الأمريكية في آخر اجتماعين للبنك المركزي الأمريكي، والذي رفع الفائدة 0.5 % ثم رفع تاريخي بنسبة 0.75% لأول مرة منذ 1994 الأمر الذي تسبب في انتعاشة الدولار ومن ثم هبوط حاد في الذهب.

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. السيسي يستقل القطار الكهربائي إيذانًا ببدء تشغيله

الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر 2021

عاجل.. أول تحرك من سواريش بشأن المعارين في الأهلي

كثرة اتصالات الجبلاية تُثير غضب كوبر

نتيجة مباراة الأهلي اليوم في كأس مصر

عاجل.. السيسي يتفقد محطة بدر الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف

وصلة مزاح انتهت بـ "جثة ممزقة".. ماذا حدث أمام وحدة مرور فيصل

عاجل.. حقيقة تعرض سائحة لهجوم قرش بالغردقة