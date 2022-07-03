قرار جديد من المحكمة بشأن قضية آمبر هيرد وجوني ديب

تصدرت الفنانة العالمية آمبر هيرد اليوم الأحد الموافق الثالث من يوليو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت تفاصيل جديدة بشأن قضيتها مع زوجها السابق النجم جوني ديب.

آمبر هيرد

وطرأت تطورات جديدة بشان قضية آمبر هيرد وجوني ديب بعدما ساد الهدوء في الآونة الأخيرة، بعد إدانة الأولى في صالح الثاني الذي فاز بقالضية.

تفاصيل قضية آمبر هيرد وجوني ديب

وألزمت المحكمة جوني ديب بدفع 38000 ألف دولار لها كرسوم تسدد لصالح اتحاد الحريات المدنية، بعدما حكمت لصالحه ضد زوجته السابقة آمبر هيرد النجمة العالمية الكبيرة.

وثائق تدين آمبر هيرد

واضطر محاميو جوني ديب للوصول إلى الوثائق الخاصة بنفي ادعاءات آمبر هيرد بشأن تبرعها بالمبلغ التي سبق وحصلت عليه من جوني ديب في أول قضية جمعت بينهما، وهو الأمر الذي لم يحدث.

محامي جوني ديب وقضية آمبر هيرد

ونجح محامي جوني الديب من تحويل القضية الأخيرة بينهما لإثبات كذب وادعاءات طليقته آمبر هيرد والتغلب عليها في القضية الأخيرة التي حكمت لصالحه.

وطالبت هيئة القضاء فريق جوني ديب بتحمل كافة المبالغ التي تكلفتها من أجل الوصول إلى الوثائق التى تنفى ادعاءات آمبر هيرد وأثبتت كذبها وكان المبلغ يصل في البداية لأكثر من 60 ألف دولار، قبل انخفاضها للنصف.

دعاوى متوقعة ضد آمبر هيرد

ومن المتوقع أن تواجه آمبر هيرد دعوى قضائية أخرى بعد خسارتها دعوى التشهير ضد زوجها السابق الممثل العالمى جوني ديب، حيث يجرى التحقيق مع هيرد في قضية الكذب تحت القسم باليمين في أستراليا.