دنيا سمير غانم تكشف عن أعمالها المقبلة

دنيا سمير غانم تعلق على تقديمها أغنية "اليوم في مصر مبيخلصش"

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن كواليس أغنيتها الجديدة " اليوم في مصر مبيخلصش" ضمن الحملة الترويجية التي ترعاها وزارة السياحة للترويج للسياحة في مصر.

كما أشارت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه عمرو أديب، إنها سعيدة بتلك التجربة بشكل كبير رغم متاعب التصوير بسبب تعدد لوكيشن التصوير، بالإضافة إلى استعدادها لعدد كبير من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث تجهز حاليًا مسرحية سيتم عرضها هذا الصيف، قائلة: بحاول أكمل مشوار والدي في المسرح ويارب يرجع المسرح لأيام زمان.

والجدير بالذكر بأن آخر الأعمال الفنية لها فيلم " تسليم أهالي " المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، من بطولة بيومي فؤاد، محمد ممدوح، لوسي، دنيا سمير غانم، وكوكبة أخرى من نجوم الفن، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.