تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري

موعد مباراة الزمالك والمقاولون، يقدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا أداء قويا منذ قدومه للمرة الثانية، حيث حقق نتائجا طيبة رغم الحالة الفنية والبدنية السيئة للاعبين.

ويواصل فيريرا الاستعداد لـ مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يأمل فيها المدير الفني البرتغالي بالفوز ومواصلة النتائج الطيبة لاستمرار الضغط على الأهلي الذي لديه العديد من المباريات المؤجلة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والمقاولون ضمن مواجهات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثالث من يوليو 2022، في تمام السـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة، الـ7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتأتي مباراة الزمالك والمقاولون في ظروف صعبة حيث يعاني "ذئاب الجبل" في جدول الترتيب، بعدما احتل مركزا سيئا، ومن بين الفرق المهددة بالهبوط، كما أن الزمالك لا يمتلك رفاهية التفريط في مزيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز مع وجود أستوديو تحليلى قبل انطلاق المواجهة.