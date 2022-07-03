أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأحد 3-7-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الأسماك فى مصر اليوم الاحد استقرارا ملحوظا، حيث سجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 29 إلى 35 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 من 22 إلى 25 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 30 إلى 160 جنيها، وهذه الأسعار تسجل تراجع محدود بحوالى 4 جنيهات

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 110 جنيهات وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 70 إلى 78 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها. وبلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

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