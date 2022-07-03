حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3-7-2022 فى مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق الثالث من يوليو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأشار الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا ما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بين الـ2 و3 درجات.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

 

 حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

 

القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

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