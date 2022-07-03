موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تأهل النادي الأهلي إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر 2019-2020، ليضرب موعدا مع منافسه وغريمه التقليدي الزمالك، على اللقب، بعدما تغلب على نظيره بتروجيت في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة أمس.

مباراة الأهلى والجونة

وتولى المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز القيادة الفنية للفريق في أولى اللقاءات، ليحقق ثنائية نظيفة في شباك بتروجت ليتأهل إلى الدور النهائي.

موعد مباراة الأهلى والجونة في الدوري

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب استاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ9 لمسابقة الدورى.

ظروف مباراة مباراة الأهلى والجونة فى

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفينفى آخر ظهور بالدوري، في ليلة تألق فيها اللاعب مروان حمدي، ما يعطي صعوبة للقاء حيث أن المارد الأحمر لا يمتلك بديلا عن الفوز لضمان حقوقه في استعادة لقب الدوري الغائب.

ترتيب الأهلى قبل مواجهة الجونة

يدخل الأهلي مباراة الجونة، برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى مع وجود أستوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بصحبة ألمع نجوم الكرة.