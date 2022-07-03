رابط شغال.. نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

شغلت نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، بال الكثيرين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، إذ تعتبر من أهم الموضوعات التي ييحث عنها الكثيرون في الوقت الراهن.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

ويبحث الكثيرون عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 عبر محرك البحث الشهير جوجل تزامنا مع الإعلان عن قرب ظهورها، حيث يترقبها عشرات الآلاف من الطلبة.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 الآن

ويترقب أولياء أمور الطلبة ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 متسائلين عن كيفية الحصول عليها ومعرفة نتائج كل مادة ومعرفة مصير أبنائهم.

ونرصد عبر بوابة الفجر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 وخطوات الاستعلام عنها ورابط النتيجة في السطور التالية بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها:

طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

الدخول إلى إلى بوابة التعليم الفني بالضغط هنـــــــــــــا.

اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

اختار شعبة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 "صناعي- زراعي- فندقي- تجاري".

وضع بيانات المدرسة والمحافظة والبيانات الشخصية.

إدخال رقم الجلوس للحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.

الضغط على زر استعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.

ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 عقب اعتمادها

مواعيد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 سيكون بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتجهيز والتجميع، حيث أنه من المقرر أن تظهر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع المقبل وفور الانتهاء منها وذلك على مواقع الوزارة لجميع الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والامتحانات

وانتهى الطلبة من تأدية امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للفصل الدراسي الثاني من تأدية الاختبارات الخميس 9 يونيو الماضي، واستمرت على مدار أسبوعين، حيث تقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفا و753 طالبا وطالبة بكافة التخصصات.