وزير الزراعة يبحث مع قيادات الثروة الحيوانية تكثيف حملات تحصين المواشي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والمعاهد البحثية وكذلك مشاركة مديري مديريات الطب  البيطري في المحافظات عبر الفيديو كونفرانس،وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 

وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة تولى الثروة الحيوانية اهتماما كبيرا وفي عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت مصر مشروعات عملاقة في الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم روافد الأمن الغذائي.


القصير وجه هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والمعاهد البحثية وصندوق التأمين على الماشية وكذلك مديريات الطب البيطري في المحافظات والوحدات البيطرية في القرى وجههم القيام بواجبهم وتنفيذ حملات التحصين في مواعيدها بالإضافة إلى توعية المزارعين والمربين بالاستجابة للقوافل البيطرية وتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض أيضا نشر ثقافة التأمين على المواشي نظرا لأهميته في حماية الثروة الحيوانية وتعويض المربين في حالة إصابتها بأي أمراض.


وزير الزراعة وجه أيضا بتكثيف حملات التفتيش على أسواق بيع المواشي في المحافظات للتاكد من ضرورة سلامتها قبل بيعها وكذلك تكثيف التفتيش على منافذ بيع الاضاحى والشوادر وكذلك جاهزية المجازر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتوفير الإشراف البيطري وذبح الاضاحي مجانا،
القصير وجه أيضا باستكمال حملات ترقيم وتسجيل المواشي لتأكد من حصولها على كافة التحصينات المقررة كما وجه بتوفير جميع انواع الامصال واللقاحات البيطرية المطلوبة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض

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