غزل المحلة المصرية تمدد فترة اكتتاب الأفراد حتى 14 أغسطس

الاقتصاد
بوابة الفجر
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مددت شركة غزل المحلة فترة الاكتتاب في شريحة الأفراد بالطرح العام حتى 14 أغسطس بسبب ضعف الإقبال، وكان من المفترض أن ينتهي الاكتتاب بحلول الأول من يوليو كحد أقصى، ولكن تقرر مده لستة أسابيع إضافية بعد تلقي طلبات لا تتجاوز 10% من الأسهم المعروضة.


وشارك نحو 625 مستثمرًا فقط في الاكتتاب العام ضمن شريحة الأفراد منذ فتح الباب في 12 يونيو، وتقدموا بطلبات شراء لنحو 8.6 مليون سهم حتى آخر جلسات البورصة ويمثل ذلك أقل من 9% من 98 مليون سهم المطروحة في شريحة الأفراد.

وتعرض شركة نادي غزل المحلة 67.5% من أسهمها للطرح العام في البورصة المصرية، بهدف جمع 135 مليون جنيه، حيث جمعت الشركة 37 مليون جنيه عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات التي جرت في نوفمبر الماضي.

 

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