سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الأحد 3-7-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3-7-2022 بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 58.80 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع،وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
61.03 جنيه للشراء.

61.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
58.80 جنيه للشراء.

61.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
58.92 جنيه للشراء.

61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
59.13 جنيه للشراء.

61.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
57.50 جنيه للشراء.

61.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
59.65 جنيه للشراء.

61.41 جنيه للبيع.

 

 

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