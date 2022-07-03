ليس ريال مدريد أو برشلونة.. فريق آخر يخطف الأنظار في الليجا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد
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أظهرت إحصاءات "الليجا" خلال موسم 2021-2022، أن تحويل ركلات الجزاء إلى أهداف، يكون بمعدل أكبر، حين يلعب الفريق على أرضه مقارنة باللعب خارج الأرض.


من إجمالي 133 ركلة جزاء احتسبت الموسم الماضي، جاء 98 هدفًا بمعدل 74.43% نجاح في تسجيل الركلات، وأخفق 35 لاعبًا في تنفيذ الركلات، حسب إحصائية أجراها مركز دراسات وتاريخ كرة القدم الإسبانية.


وشهد الموسم المنصرم إجمالًا 951 هدفًا، منها 98 ركلة جزاء، أي 10% تقريبًا مع أفضلية ملحوظة للفرق التي احتسبت لها ركلات على أرضها، حيث حصل لاعبوها على 86 ركلة نفذت منها 78% بنجاح، مقابل 47 ركلة جزاء احتسبت لصالح فرق تلعب خارج أراضيها، ونفذت بنجاح 68% من الركلات.


وكان ليفانتي الأكثر محاولة على المرمى من ركلات جزاء، بواقع 13 ضربة جاءت منها 8 أهداف، يليه ريال مدريد بـ12 ضربة جزاء، وأحرز منها 8 أهداف أيضًا، فيما كان نصيب إلتشي ركلة جزاء وحيدة، لكنه حصل منها على هدف.
 

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