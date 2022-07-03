إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية لمدة 4 أيام لإجراء تحديثات





أعلنت مصلحة الضرائب أنه نظرًا لإجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، سيتم إيقاف العمل على المنظومة لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 حتى يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، على أن يتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022.



وذلك فيما يخص الممولين في (مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين - مركز كبار المهن الحرة - المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع ).







