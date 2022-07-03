إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية لمدة 4 أيام لإجراء تحديثات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت مصلحة الضرائب أنه نظرًا لإجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، سيتم إيقاف العمل على المنظومة لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 حتى يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، على أن يتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10  يوليو 2022.

وذلك فيما يخص الممولين في (مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين - مركز كبار المهن الحرة - المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع ).

 


 

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