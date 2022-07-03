عاجل.. انخفاض قوي في أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


أعلنت شركة مصر للألومنيوم، خفض أسعار خامات المختلفة من  الألومنيوم التى يتم توريدها في السوق المحلي بداية من  التوالي  بقيمة تراوحت بين ٥ الالاف جنيه إلى ٦ الالاف جنية للطن.



وتراجع سعر طن سلك 9 مم إلى 6800 جنيه، وانخفض سعر طن سلندرات 2.5- 5 متر  جنيه إلى 66 الف جنيه للطن، كما تراجع سعر طن لفات الالومنيوم 6مم  من   73،500  جنيه للطن إلى 68500 جنيه،  وانخفض سعر طن شرائح البارد من 80 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه،  وتراجع سعر طن لفات البارد من 78 جنيه إلى 73 ألف جنيه.

وكانت أسعار خامات الالومنيوم في السوق المحلي شهدت تراجعات منذ شهر مايو بقيمة 4 الالاف جنيه للطن ثم يونيو بقيمة 7 الالاف جنيه للطن بعد ما وصل إلى ٨٠ الف جنيه للطن بعد اندلاع الحرب روسية الاوكرانية.

Advertisements

الأكثر قراءة

بعد ظهوره بالغردقة.. تحذيرات عاجلة من "البيئة" لتجنب هجوم سمك القرش

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن هجوم سمكة القرش بالغردقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل موعد إنطلاق كأس أمم إفريقيا

عاجل.. إحالة مصطفى هريدي للمحاكمة الجنائية في حادث تصادم الشيخ زايد

عاجل.. أحد مصابي حادث مصطفى هريدي لـ "الفجر": عرض علينا تعويضا للتنازل

الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر 2021

عاجل.. وقفة احتجاجية لعملاء شركة وادي دجلة للتنمية العقارية بسبب مخالفة الشركة للعقود المبرمة

عاجل| بعد مطابقة الـ DNA.. التصريح بدفن جثة المذيعة شيماء جمال