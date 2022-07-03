عاجل.. انخفاض قوي في أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي



أعلنت شركة مصر للألومنيوم، خفض أسعار خامات المختلفة من الألومنيوم التى يتم توريدها في السوق المحلي بداية من التوالي بقيمة تراوحت بين ٥ الالاف جنيه إلى ٦ الالاف جنية للطن.





وتراجع سعر طن سلك 9 مم إلى 6800 جنيه، وانخفض سعر طن سلندرات 2.5- 5 متر جنيه إلى 66 الف جنيه للطن، كما تراجع سعر طن لفات الالومنيوم 6مم من 73،500 جنيه للطن إلى 68500 جنيه، وانخفض سعر طن شرائح البارد من 80 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه، وتراجع سعر طن لفات البارد من 78 جنيه إلى 73 ألف جنيه.



وكانت أسعار خامات الالومنيوم في السوق المحلي شهدت تراجعات منذ شهر مايو بقيمة 4 الالاف جنيه للطن ثم يونيو بقيمة 7 الالاف جنيه للطن بعد ما وصل إلى ٨٠ الف جنيه للطن بعد اندلاع الحرب روسية الاوكرانية.