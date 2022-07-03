رئيس نيس يفاجئ الجميع بعد رحيل جالتيه لتدريب باريس سان جيرمان

لا يحمل رئيس نادي نيس الفرنسي لكرة القدم جان بيير ريفيير، أي ضغينة تجاه كريستوف غالتيير، ويأمل أن يكون المدرب هو الأفضل لفريق باريس سان جيرمان.



وترك غالتيير فريق نيس يوم 27 يونيو ويتوقع أن يحل محل ماوريسيو بوكيتينو في سان جيرمان.



وكانت بداية غالتيير مدرب ليل السابق جيدة مع نيس في موسمه الوحيد معه، حيث حقق نتائج جيدة في الدوري الفرنسي ووصل لنهائي كأس فرنسا، وفي طريقه للنهائي فاز على سان جيرمان.



ولكن، لم يتمكن نيس من التأهل في تصفيات دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالحصول على المركز الخامس في الدوري، كما خسر الفريق المباراة النهائية لكأس فرنسا 0-1 أمام نانت في مايو الماضي.



ومع ذلك، أعرب ريفيير عن سعادته بأن غالتيير لديه الفرصة لتدريب فريق سان جيرمان، الذي يعج بالنجوم، ويعتقد أن الانتقال المنتظر يناسب كل الأطراف.



وقال لصحيفة ليكيب: "سعيد للغاية أن كريستوف لديه الفرصة لتدريب سان جيرمان، وسأظل دائمًا أتابعه".



ووفقًا لتقارير إعلامية، لم يلتق غالتيير مع جوليان فورنير المدير الرياضي لنيس، وأقر ريفيير بوجود مشاكل في النادي.



وأضاف: "كانت هناك تلك التوترات التي كان ينبغي عدم الإفصاح عنها في وسائل الإعلام".



وأردف: "ربما تبدو الأمور محيرة، ولكنا قمنا بتحليل الموقف بهدوء وكنت قادرًا على شرح استراتيجيتي لديف برايلسفورد المدير الرياضي بشركة إنيوس مالكة النادي".



وتولى لوسين فافر، الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع نيس في الفترة من 2016 إلى 2018، تدريب نيس خلفًا لغالتيير.

