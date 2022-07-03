وزير الزراعة يبحث مع مدير "اكساد" المشاركة في فعاليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ cop27

الاقتصاد
عقب اللقاء
عقب اللقاء
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس الجمعية العمومية "لاكساد"  الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب اكساد بالقاهرة ونقيب الزراعيين والدكتور ايهاب جناد مدير ادارة الموارد المائية في "اكساد" لبحث مشاركة "اكساد" في فاعليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.


‏ كما بحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و"اكساد" في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات للتكيف مع مخاطر المناخ واستباط اصناف من المحاصيل اكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية.


وخلال الإجتماع قال "القصير" ان تنظيم قمة للمناخ في مدينة السلام في شرم الشيخ يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية وان وزارة الزراعة ستكون احد الجهات الرئيسية التي ستشارك في القمة لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر وإفريقيا  بسبب التغيرات المناخية،
ومن جانبه الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام "اكساد" وجه الشكر لوزير الزراعة على مشاركته ورئاسته لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة في دورته السادسة والثلاثون 


استعرض "العبيد"  مشاركة أكساد في قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل من خلال عرض النماذج التطبيقية التي تنفذها "اكساد" للتكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي لتحقيق الامن الغذائي العربي ورفع كفاءة الموارد المائية والارضية بالمنطقة العربية.


واضاف مدير "اكساد" أن هناك تعاون كبير مع مصر وفي كل الموضوعات الهامة التى طرحها  وزير الزراعة

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