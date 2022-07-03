عاجل.. الضرائب: تعطل المنظومة بأحد المديريات لمدة 4 أيام بداية من الأربعاء المقبل

الاقتصاد
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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نبهت مصلحة الضرائب المصرية على  ممولى (  مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين - مركز كبار المهن الحرة - المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع )  أنه سيتم إيقاف العمل على المنظومة لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق  6 يوليو 2022 حتى يوم السبت الموافق  9 يوليو 2022، على أن يتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم  الأحد الموافق 10  يوليو 2022.

 

وذلك ونظرًا لإجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.

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