وزير قطاع الأعمال العام يفتتح معرض "صناعة بلدنا"

بالإنابة عن رئيس الوزراء



بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، معرض "صناعة بلدنا" الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الهيئة الوطنية للصحافة، وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2022.



وقام الوزير، بجولة داخل أقسام المعرض، الذي يشهد مشاركة واسعة من المؤسسات والقطاعات والشركات الصناعية والإنتاجية من بينها شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ورجال الأعمال والمستثمرين ومجتمع الأعمال.



وشهد افتتاح المعرض كلا من: الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسادة رؤساء مجالس إدارات مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد.



وقد أكد "توفيق" أن المعرض يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، الذي يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية، مشيدًا في هذا الإطار بجهود الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية.

وأوضح أنه استكمالًا لدور القطاع الخاص والشركات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعادة إحياء شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكل جديد باسم "جسور" من خلال نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق باستخدام التقنيات الحديثة (كتالوج إلكتروني) لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير والترويج لها في الأسواق العالمية (نحو 40 دولة) عبر فتح 14 فرعًا خارجيًا، مع توفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والتأمينية.



وأضاف أنه سيتم غدا افتتاح 6 فروع خارجية لشركة جسور في غانا والكاميرون والسودان والإمارات وفرنسا والصين، وإطلاق إشارة بدء العمل بالكتالوج الإلكتروني.



ويستقبل المعرض في أول أيامه – عقب الافتتاح الرسمي - الزائرين اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى التاسعة مساء، على أن يستقبل المترددين من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساء فى اليومين التاليين.